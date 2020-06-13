Минздрав не исключает усиления карантина из-за увеличения числа больных

Министр здравоохранения Максим Степанов не исключил введение в Украине дополнительных ограничений в случае дальнейшего роста числа инфицированных коронавирусом.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.
«Вирус не выбирает по региону, или по полу, или по возрасту. Поэтому, если мы не будем соблюдать правила, жестко соблюдать правила в связи со смягчением (карантина — ред.), мы будем видеть такие цифры, — мы будем вынуждены вводить дополнительные ограничения», — подчеркнул Степанов.
По его словам, последние три дня фиксируется антирекорд по количеству новых больных.
Министр убежден, что главной причиной увеличения заболеваемости COVID-19 является пренебрежение со стороны граждан рекомендациями Минздрава.
Он отметил, что в настоящее время ситуация ухудшается, в частности, во Львовской и Закарпатской областях, а также в городе Киеве.
Степанов проинформировал, что сегодня планируется провести заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на котором будет рассматриваться ситуация относительно COVID-19, в том числе и в регионах.
Как сообщалось, по состоянию на 13 июня в Украине подтверждены 30506 случаев COVID-19, из них 753 за последние сутки. Выздоровели в настоящее время 13976 человек, умерли 880 человек.
Во Львовской области пока в 2658 человек выявлено коронавирус, на Закарпатье — в 1583-х.
В Киеве общее количество заболевших достигло 3838-ми, в частности за сутки выявлены 72 новых случая заражения коронавирусом.
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