С украинцев уже собрали 4,5 млн гривен штрафов за нарушение карантина

Украинские суды вынесли решения о взыскании штрафов за нарушение карантина на сумму 4,5 млн гривен.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко во время селекторного совещания при участии президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что всего правоохранители составили более 12,5 тысяч админпротоколов.

Зеленский, в частности, выразил обеспокоенность увеличением количества случаев заражения коронавирусом.