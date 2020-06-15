Минздрав винит в росте заболеваемости COVID-19 смягчение карантинных ограничений

Рост заболеваемости COVID-19 происходит из-за постоянного смягчения карантинных ограничений, считает заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Мы видим рост из-за того, что мы каждую неделю делаем какие-то новые смягчения. Новые смягчения дают результаты — открыты детские сады, отели, транспорт, недавно открыли объекты размещения, санатории. Это все приводит к тому, что будет больше социальных контактов, которые при несоблюдении норм могут привести к увеличению количества новых случаев», — сказал он в эфире канала «Украина 24» в пятницу.

Ляшко напомнил, что решение об ужесточении карантинных ограничений принимает региональная комиссия на в случае трехдневного превышения показателей. «Мы сейчас в адаптивном карантине, и там четко прописано: если три дня подряд есть превышение показателей, то региональная комиссия принимает решения о том, как они отходят назад и какие смягчения нужно отменять. Это могут быть любые ограничения, по которым примет решение региональная комиссия», — сказал он.

Ляшко сообщил, что «в Житомире, где три дня было ухудшение, закрыли вход в рестораны в середину, закрыли отели, первый этап ужесточения, который они ввели».

В то же время, отметил главсанврач, «в Херсоне в течение трех-четырех дней нет ни одного активного случая, там вообще никто не болеет коронавирусом, это свидетельствует о том, что ситуация под контролем».

Вместе с тем Ляшко отметил, что рост заболеваемости во Львовской области происходит за счет очереди, которая образовалась в лабораториях, которые проводят ПЦР-тестирование во Львове. «Поэтому мы забрали образцы в референс-лабораторию Киева, а львовскую лабораторию попросили начинать тестирование свежих образцов. И это будет показывать реальную картину, которая есть во Львове сейчас. А все образцы, которые мы забрали, мы до конца завтрашнего дня проверим в лабораториях Киева, они покажут результаты в течение недели-двух, когда копились эти образцы», — сказал он.

«Волноваться нужно. Паниковать не нужно», — подчеркнул Ляшко.