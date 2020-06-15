Войти
Путин назвал свою версию причин беспорядков в США
дружба народов
Путин назвал свою версию причин беспорядков в США
Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты
позиция
Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Минздрав винит в росте заболеваемости COVID-19 смягчение карантинных ограничений

436
Минздрав винит в росте заболеваемости COVID-19 смягчение карантинных ограничений

Рост заболеваемости COVID-19 происходит из-за постоянного смягчения карантинных ограничений, считает заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Мы видим рост из-за того, что мы каждую неделю делаем какие-то новые смягчения. Новые смягчения дают результаты — открыты детские сады, отели, транспорт, недавно открыли объекты размещения, санатории. Это все приводит к тому, что будет больше социальных контактов, которые при несоблюдении норм могут привести к увеличению количества новых случаев», — сказал он в эфире канала «Украина 24» в пятницу.

Ляшко напомнил, что решение об ужесточении карантинных ограничений принимает региональная комиссия на в случае трехдневного превышения показателей. «Мы сейчас в адаптивном карантине, и там четко прописано: если три дня подряд есть превышение показателей, то региональная комиссия принимает решения о том, как они отходят назад и какие смягчения нужно отменять. Это могут быть любые ограничения, по которым примет решение региональная комиссия», — сказал он.

Ляшко сообщил, что «в Житомире, где три дня было ухудшение, закрыли вход в рестораны в середину, закрыли отели, первый этап ужесточения, который они ввели».

В то же время, отметил главсанврач, «в Херсоне в течение трех-четырех дней нет ни одного активного случая, там вообще никто не болеет коронавирусом, это свидетельствует о том, что ситуация под контролем».

Читайте также: В Украине 656 новых заболевших COVID-19 за минувшие сутки

Вместе с тем Ляшко отметил, что рост заболеваемости во Львовской области происходит за счет очереди, которая образовалась в лабораториях, которые проводят ПЦР-тестирование во Львове. «Поэтому мы забрали образцы в референс-лабораторию Киева, а львовскую лабораторию попросили начинать тестирование свежих образцов. И это будет показывать реальную картину, которая есть во Львове сейчас. А все образцы, которые мы забрали, мы до конца завтрашнего дня проверим в лабораториях Киева, они покажут результаты в течение недели-двух, когда копились эти образцы», — сказал он.

«Волноваться нужно. Паниковать не нужно», — подчеркнул Ляшко.

коронавирус, Виктор Ляшко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 15 июня 2020
Воскресенье, 14 июня 2020
Суббота, 13 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Поможет ли снижение ставки НБУ экономике?

Учетная ставка НБУ является ориентиром стоимости денег в экономике. И через эту учетную ставку центральный банк может влиять на инфляцию и на экономический рост. Причём важно понять, что здесь инфляция и экономический рост конфликтуют между собой. Хочешь экономический рост? Будь готов к высокой инфляции. Хочешь побороть инфляцию? Будь готов пожертвовать экономическим ростом.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как наладить свою собственную систему продуктивности

Лучшая привычка, которую я когда-либо заводил, - использование системы продуктивности. Идея проста: если организовать все, что нужно сделать (и как вы собираетесь это сделать), можно предотвратить трудности с выполнением задач. Таких систем целая куча. Некоторые - сложные, как Getting Things Done. Другие - очень простые, например, использование списка приоритетных дел. Для некоторых нужно программное обеспечение. Для многих достаточно ручки и бумаги.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Достиг бы Маск успеха, если бы жил в Украине?

Легко рассуждать про успех Маска, при этом не понимая значения наличия условий для развития. И я не думаю, что у нас совсем не рождается новых гениев, как Королёв или Сикорский. Скорее всего они остаются безвестными, так как они не могут себя реализовать в нашем государстве.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016