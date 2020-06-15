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В Кабмине рассматирвают вариант полной отмены ВНО в этом году

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В Кабмине рассматирвают вариант полной отмены ВНО в этом году

Заместитель министра здравоохранения Украины и главный санврач Виктор Ляшко заявил, что внешнее независимое оценивание в 2020 году действительно может не состояться — в том случае, если будут значительно превышены эпидемические показатели.

Отмечается, что окончательное решение по проведению ВНО с 25 июня по 17 июля будет принято 22 июня.

«Все будет зависеть от эпидситуации. В субботу на комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям мы обсуждали разные варианты: что ВНО будет проведено в запланированные даты, что оно будет перенесено и что оно будет отменено. Эпидситуация может повлиять на любой из этих вариантов, поэтому окончательное решение по проведению ВНО с 25 июня по 17 июля мы примем 22 июня», — сказал Ляшко.

По его словам, если ситуация останется на таком же уровня, как сейчас, ВНО состоится в запланированные даты.

«Если у нас будет стойкий рост распространения коронавирусной инфекции. Индикаторы ещё не утверждены, но ориентировочно: когда более чем в 50% регионов будут превышены три наших показателя — инцидентность, загруженность больниц и тестирование, и если общее количество активных больных будет превышать 60 случае на 100 тыс. населения. Сейчас эта цифра составляет 37. То есть нам всем нужно очень постараться, чтобы был такой рост», — отметил санврач.

Отмечается, что в случае стремительных темпов распространения вируса детские сады будут закрыты.
Напомним, в этом году выпускники будут проходить пробное независимое оценивание дома.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачов сообщил о том, что в высоких властных структурах готовят документы о полной отмене Внешнего независимого оценивания. По его словам, отмена ВНО приведет к возврату коррупции и взяточничестве во время вступительных кампаний в ВУЗы и лишит возможности одаренных детей, у родителей которых нет средств на обучение, получить качественное образование.

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Внешнее независимое оценивание в Украине в 2020 году запланировано с 25 июня по 17 июля. На каждом из пунктов проведения тестирования будут в обязательном порядке антисептические средства. Кроме этого, всем участникам процесса будут предоставлены необходимые средства защиты.

Дополнительная сессия ВНО запланирована на 23 июля — 11 августа.

Олег Ляшко, ВНО
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