Депутату Киевского облсовета дали пять лет с конфискацией

Высший антикоррупционный суд приговорил депутата Киевского облсовета Александра Мефодия к пяти годам заключения с конфискацией имущества.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
«Сегодня, 15 июня, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала виновным депутата Киевского областного совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины... Коллегия судей назначила наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией части имущества, а именно автомобиля», — говорится в сообщении.
Отмечается, что судом установлено: депутат Киевоблсовета в апреле 2019 года получил неправомерную выгоду за влияние на работников правоохранительных органов, прокуратуры и суда с целью возвращения арестованного имущества. Такие действия депутата были соединены с созданием условий, которые квалифицированы судом как вымогательство.
Приговор может быть обжалован в течение тридцати дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.
Как сообщалось, депутат от Радикальной партии Мефодий предлагал бизнесмену за 5 тысяч долларов решить вопрос с правоохранительными органами. Во время получения средств его задержали.
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