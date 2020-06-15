Депутату Киевского облсовета дали пять лет с конфискацией

Высший антикоррупционный суд приговорил депутата Киевского облсовета Александра Мефодия к пяти годам заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Сегодня, 15 июня, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала виновным депутата Киевского областного совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины... Коллегия судей назначила наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией части имущества, а именно автомобиля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что судом установлено: депутат Киевоблсовета в апреле 2019 года получил неправомерную выгоду за влияние на работников правоохранительных органов, прокуратуры и суда с целью возвращения арестованного имущества. Такие действия депутата были соединены с созданием условий, которые квалифицированы судом как вымогательство.

Приговор может быть обжалован в течение тридцати дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Как сообщалось, депутат от Радикальной партии Мефодий предлагал бизнесмену за 5 тысяч долларов решить вопрос с правоохранительными органами. Во время получения средств его задержали.