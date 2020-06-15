Войти
Трамп обвинил Байдена в «бесконечных войнах» и плохих торговых сделках
выборы
Трамп обвинил Байдена в «бесконечных войнах» и плохих торговых сделках
Путин назвал свою версию причин беспорядков в США
дружба народов
Путин назвал свою версию причин беспорядков в США

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

За одного из фигурантов дела о рекордной взятке внесен залог в 40,3 млн грн

570
За одного из фигурантов дела о рекордной взятке внесен залог в 40,3 млн грн

За одного из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича, к которому была применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в 40,358 млн грн, внесли залог.

«В воскресенье, 14 июня, ВАКС избрал меру пресечения бывшему директору по правовым вопросам одной из компаний в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 40 млн 358тыс. 400 грн. По состоянию на понедельник, 15 июня, за указанное лицо внесен залог», — сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в понедельник.

Отметим, что ранее такая сумма залога была назначена Андрею Киче.

В ВАКС отмечают, что в случае внесения залога на подозреваемых возлагаются процессуальные обязанности: являться по первому вызову к следователю, прокурору и суду; не отлучаться из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора и суд об изменении местожительства и работы; воздерживаться от общения с любыми лицами по поводу обстоятельств, изложенных в подозрении, кроме своих защитников, следователей, детективов, прокуроров, следственного судьи, суда; носить электронное средство контроля.

Читайте также: В Италии назвали стоимость вакцины от коронавируса

Как сообщалось, 12 июня экс-чиновник при содействии должного лица управления ГФС в Киеве и других лиц пытался передать $6 млн неправомерной выгоды руководителю САП Назару Холодницкому и руководству НАБУ.

НАБУ, взятка, ВАКС
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 15 июня 2020
Воскресенье, 14 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Поможет ли снижение ставки НБУ экономике?

Учетная ставка НБУ является ориентиром стоимости денег в экономике. И через эту учетную ставку центральный банк может влиять на инфляцию и на экономический рост. Причём важно понять, что здесь инфляция и экономический рост конфликтуют между собой. Хочешь экономический рост? Будь готов к высокой инфляции. Хочешь побороть инфляцию? Будь готов пожертвовать экономическим ростом.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как наладить свою собственную систему продуктивности

Лучшая привычка, которую я когда-либо заводил, - использование системы продуктивности. Идея проста: если организовать все, что нужно сделать (и как вы собираетесь это сделать), можно предотвратить трудности с выполнением задач. Таких систем целая куча. Некоторые - сложные, как Getting Things Done. Другие - очень простые, например, использование списка приоритетных дел. Для некоторых нужно программное обеспечение. Для многих достаточно ручки и бумаги.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Достиг бы Маск успеха, если бы жил в Украине?

Легко рассуждать про успех Маска, при этом не понимая значения наличия условий для развития. И я не думаю, что у нас совсем не рождается новых гениев, как Королёв или Сикорский. Скорее всего они остаются безвестными, так как они не могут себя реализовать в нашем государстве.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016