За одного из фигурантов дела о рекордной взятке внесен залог в 40,3 млн грн

За одного из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича, к которому была применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в 40,358 млн грн, внесли залог.

«В воскресенье, 14 июня, ВАКС избрал меру пресечения бывшему директору по правовым вопросам одной из компаний в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 40 млн 358тыс. 400 грн. По состоянию на понедельник, 15 июня, за указанное лицо внесен залог», — сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в понедельник.

Отметим, что ранее такая сумма залога была назначена Андрею Киче.

В ВАКС отмечают, что в случае внесения залога на подозреваемых возлагаются процессуальные обязанности: являться по первому вызову к следователю, прокурору и суду; не отлучаться из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора и суд об изменении местожительства и работы; воздерживаться от общения с любыми лицами по поводу обстоятельств, изложенных в подозрении, кроме своих защитников, следователей, детективов, прокуроров, следственного судьи, суда; носить электронное средство контроля.

Как сообщалось, 12 июня экс-чиновник при содействии должного лица управления ГФС в Киеве и других лиц пытался передать $6 млн неправомерной выгоды руководителю САП Назару Холодницкому и руководству НАБУ.