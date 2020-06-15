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Медийный пул ОПЗЖ приписал Павелко несуществующие уголовные дела

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Медийный пул ОПЗЖ приписал Павелко несуществующие уголовные дела

На этой неделе, согласно решению Регламентного комитета ВР, Рада должна рассмотреть вопрос о прекращении полномочий скандальной так называемой футбольной ВСК, созданной с целью дискредитации украинского футбола в лице УАФ, пишет «Открытая Украина».

В преддверье этого голосования, СМИ пророссийской политической партии ОПЗЖ начали приписывать президенту УАФ Андрею Павелко несуществующие уголовные производства.

Так, на всех сайта, подконтрольных депутатам ОПЗЖ появились статьи с одинаковыми заголовками: «Коррупция в карьере Андрея Павелко: Украинская ассоциация футбола просит рассмотреть громкое дело о миллиардных хищениях из бюджета государства и УЕФА».

В них, исключенный из УАФ еще в 2018 году, Игорь Кочетов рассказывает о наличии якобы 7 уголовных дел в отношении Павелко за строительство футбольных площадок.

Также, он утверждает, что на строительство «футбольного завода» (ФФУ-Продакшн, — ред.) Павелко якобы истратил средства УЕФА, за что тоже, мол, должен быть привлечен к ответственности упомянутой выше парламентской ВСК.

Однако, НАБУ, ГПУ и Нацполиция официально опровергли наличие каких либо уголовных дел против президента УАФ. И хотя информация об этом появилась еще днем, СМИ ОПЗЖ — делают вид, что не заметили такой позиции правоохранительных органов.

Что касается тезиса о якобы финансировании строительства «футбольного завода» за средства УЕФА, то он тоже не единожды был опровергнут — самой УЕФА.

«В этом проекте (строительства завода „ФФУ-Продакшн“) не задействовано финансирование УЕФА», — официально заявили в Европейском футбольном союзе.

Несмотря на все факты, медийный пул ОПЗЖ тиражирует неправдивую и дискредитирующую УАФ информацию особенно активно. И очевидно, что делается это в интересах опзжешника Григория Суркиса, отмечает издание.

Именно Суркиса называют лоббистом и заказчиком создания в Раде футбольной ВСК, которая за полгода работы, так и не смогла отыскать злоупотреблений в строительстве полей по бюджетной программе. Комиссия даже не составила итогового отчета о своей работе.

«Отчет Комиссии — не полный, он содержит непроверенные и неподтвержденные факты», — заявили по этому поводу на сайте ВРУ.

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Сегодня голосовать за откровенно заказную и политически ангажированную ВСК большинство депутатов отказываются, давно разобравшись, что подобным образом Суркис-старший стремиться свести какие-то личные счеты с Павелко. И лишь с целью не допустить провала голосования ОПЗЖ отдает свои СМИ в пользование Суркису. Дискредитируя таким образом не столько Павелко, сколько журналистов и подконтрольные себе же телеканалы, резюмирует «Открытая Украина».

ВСК, Оппозиционная платформа — За життя
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