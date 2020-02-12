﻿Суркиса поймали на скандальной переписке про ВСК

Нардеп от ОПЗЖ Григорий Суркис попался на смс-преписке о президенте УАФ Андрее Павелко. С кем конкретно переписывается политик на фото не видно, однако, понятно, что Суркис-старшый радуется созданию так называемо «футбольной» ВСК и дает команду «работать дальше».
«Браво! ТСК создано! Работаем дальше!», — написал Григорий Суркис в ответ на полученное сообщение. Фотографии сегодня выложили сразу несколько украинских изданий.
В сообщении собеседник Суркиса переслал ему ссылку на материал: «В „Слуге народа“ считают, что коррупция Павелко должна стоить ему места главы УАФ и стать поводом для жесткого наказания». Соответствующее заявление 13 ноября прошлого года сделал депутат Верховной Рады Украины Георгий Мазурашу (фракция «Слуга народа»). Не исключено, что он лично отчитывался Суркису о проделанной работе.
Интересно, что Мазураш в своих заявлениях СМИ прямо указывал на заинтересованность Григория Суркиса в создании «футбольной» ВСК.
«Тут может быть, скажем так, условный конфликт интересов, потому что наш коллега Григорий Суркис когда-то был президентом Федерации футбола Украины (сегодня УАФ и президент Павелко, — ред.). Возможно, он хочет подавать свою кандидатуру снова — на следующих выборах УАФ. Также это может иметь политический какой-то подтекст, потому что Павелко ранее был депутатом от партии Порошенко, и не исключен фактор политического преследования», — признался Мазураш в комментарии, опубликованном на портале «Депо».
Напомним, о том, что ВСК по расследования строительства футбольных площадок имеет политически подтекст на прошлой неделе заявил и Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
По его словам, здесь «имеется конфликт двух сторон». Поэтому Рябошапка публично призвал членов ВСК «не допустить политизации» их работы.
Однако, обращение Генерального прокурора в ВСК, похоже, не услышала. Во время крайнего заседания, Комиссия «вышла за рамки своих полномочий», заявил СМИ депутат группы «За будущее» Сергей Минько.
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