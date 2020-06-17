В России хотят ввести налог для богатых

Правительство РФ обсуждает введение повышенных налоговых ставок для обеспеченных россиян. Об этом сообщают сразу несколько российских СМИ со ссылкой на свои источники.

В частности, рассматривается вариант увеличения ставки НДФЛ с 13 до 15% для обеспеченных россиян. Консультации, якобы, идут как в правительстве, так и в администрации Путина.

По данным СМИ, вопрос о том, чтобы ввести разные подходы к налогообложению граждан с разными доходами обсуждался еще зимой, однако тогда решение принято не было.