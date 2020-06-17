Глава Netflix пожертвует $120 млн на образование темнокожих

Генеральный директор компании-оператора стримингового сервиса Netflix Рид Хейстингс с супругой обещали пожертвовать $120 млн учреждениям высшего образования в США, в которых обучаются в основном темнокожие студенты. Об этом сообщил в среду телеканал СNBC.
«Средства можно пожертвовать на массу вещей. Колледжи и университеты, где обучаются темнокожие, существуют уже 150 лет», — приводит он слова главы Netflix.
Хейстингс назвал смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе трагедией, которая заставила «задуматься над тем, чтобы принести пользу этим университетам и вселить надежду этим людям». Глава Netflix уточнил, что первые $40 млн будут направлены трем конкретным колледжам.
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