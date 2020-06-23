В мае 134 депутата получили компенсацию за аренду жилья

134 депутата Верховной Рады получили компенсацию стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера из государственного бюджета в мае на общую сумму 3,2 млн гривен.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады, передают Українськi Новини.
Так, в опубликованном на сайте парламента списке общая сумма компенсированных за аренду жилья 134 депутатам средств составила 3,23 млн гривен.
Согласно опубликованному списку, компенсацией в мае, в частности, воспользовались сопредседатель депутатской группы «За будущее» Тарас Батенко, депутаты фракции «Слуга народа» Александр Качура и Максим Бужанский, депутаты от «Европейской солидарности» Андрей Парубий и София Федына.
Компенсации депутатам за аренду жилья в мае составляли от 14,3 до 98,8 тыс. гривен.
При этом наименьшую компенсацию в сумме 14 340 гривен получил 1 парламентарий — депутат от «Всеукраинского объединения «Батьківщина» Владимир Кабаченко, а самую большую компенсацию в 98 800 гривен получила депутат от «Слуги народа» Анастасия Ляшенко.
Также по 59 800 гривен компенсации получили внефракционная депутат Оксана Савчук и депутат от «Слуги народа» Кирилл Нестеренко, 59 150 гривен — член депутатской группы «Довіра» Роберт Горват, по 58 500 гривен — депутаты от «Слуги народа» Олег Воронько и Владимир Гевко.
Остальным парламентариям за аренду жилья компенсировано менее 40 тыс. гривен.
Отметим, что Парубий, Федына и еще 50 депутатов Рады получили в апреле компенсацию за аренду жилья на 1,2 млн грн.
Также 163 депутата Верховной Рады получили компенсацию стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера из государственного бюджета в 4-м квартале 2019 года.
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