Под Офисом генпрокурора митинговали против сети торговли наркотиками россиянина Щипцова

В понедельник, 21 июня, под зданием Офиса Генерального прокурора Украины прошел митинг против работающей .в Украине сети распространения наркотиков возглавялемой Александром Щипцовым.

Об этом передает Дело.

Как передает сайт «Антикор», Украина стала центром изготовления и распространения сильнодействующих психотропных и наркотических веществ на всем постсоветском пространстве с 2016 году, когда руководитель наркокартеля гражданин РФ Александр Щипцов переехал в Украину с целью избежать наказания. На тот момент его уже преследовал Интерпол.

«В Украине Щипцов получил незаконно гражданство и два паспорта гражданина Украины на различные фамилии — Яшин Александр Юрьевич (как уроженец РФ) и Печерский Александр Константинович (как уроженец Молдовы). Также различные идентификационные номера. Сеть наркоторговца Щипцова насчитывает более тысячи курьеров и других сотрудников по всей Украине и за ее пределами. Из них 80% это несовершеннолетние подростки 15-18 лет, выполняющих работу курьеров», — отмечают авторы статьи.

По данным издания, распространение «товара» происходит в интернете, с помощью социальных сетей и современных мессенджеров. В том числе, задействованы интернет-сайты по продаже наркотических средств на территории РФ, такие как «Нарикела» (Волгоград), «Элитшоп» (Пермь), «Бакс» (Краснодар), «Кайфорай» (Киров), «Ледав» (Самара ), «Зара», «Сосед» (Новосибирск), «Титифрутти» (Омск), «Лайм» (Воронеж), «Медуза» (Екатеринбург), «Мозаика» (Набережные Челны) и другие. Сайты периодически меняются и проходят техническое перенастройки с целью сокрытия их от правоохранительных органов.

«На сегодняшний день существует информация, что Щипцов Александр пытается любым способом удалить себя из базы данных Интерпола в отношении лиц, объявленных в международный розыск. Щипцов передал свои личные документы для пересечения государственной границы с Россией, другому подставному лицу, чтобы официально иметь статус задержанного, обеспечить свободное пребывание в Украине с поддельными документами и продолжать незаконную деятельность», — сказано в статье.