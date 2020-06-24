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Шмыгаль вылетел на Прикарпатье для координации работы по преодолению последствий непогоды

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Шмыгаль вылетел на Прикарпатье для координации работы по преодолению последствий непогоды

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вылетает в Прикарпатье для координации работы по преодолению последствий непогоды. По информации ГСЧС, подтопленными остаются 187 населенных пунктов, нарушено транспортное сообщение с 8 селами.

«Ужасные наводнения на Прикарпатье, Буковине и Закарпатье. Вылетаю в Ивано-Франковске область, чтобы на месте скоординировать деятельность органов власти в преодолении последствий непогоды», — написал Шмыгаль в своем Телеграмм-канале в среду утром.

По информации ГСЧС, состоянием на 7:00 24 июня остаются подтопленными 187 населенных пунктов (Ивано-Франковская — 161, Черновицкая — 15, Львовская — 8); — 4 тыс. 976 домов (Ивано-Франковская — 4444, Черновицкая — 422, Львовская — 110) 5 фельдшерско-акушерских пунктов в Ивано-Франковской области; затопленными 3 тыс. 302 подвалов (Ивано-Франковская — 2935, Черновицкая — 257, Львовская — 110), 9 тыс. 389 приусадебных участков (Ивано-Франковская — 8688, Черновицкая — 533, Львовская — 168), 3 тыс. 286 колодцев ( Ивано-Франковская — 3 тыс. 136 и Львовская — 150) нарушено транспортное сообщение с 8 населенными пунктами (Черновицкая — 6, Львовская — 2).

23 июня премьер-министр поручил разработать комплекс неотложных мер по ликвидации последствий непогоды в западных областях Украины. 25 июня состоится заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

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В рамках подготовки к проведению заседания Шмыгаль поручил министру экологии и природных ресурсов Роману Абрамовскому, главе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину, главам областных государственных администраций и другим ответственным лицам подготовить предложения о принятии неотложных мер по преодолению последствий стихии на территории западных областей Украины.

Наиболее сложная ситуация наблюдается на территории 12 районов Ивано-Франковской области, в Выжницком и Путильском районах Черновицкой области и в Стрыйском районе Львовской области.

стихия, Прикарпатье
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