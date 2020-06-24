Порошенко просил США ввести санкции против Коломойского

Бывший президент Украины Петр Порошенко просил американцев ввести санкции против Игоря Коломойского. Об этом написал в своих мемуарах бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон «Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома».

Как написано в книге Болтона, это произошло во время празднования Дня независимости в 2018 году в Киеве, когда он прилетел туда из Женевы. После встречи в Мариинском дворце в присутствии главы МИД Павла Климкина Порошенко отвел Болтона в другую комнату для встречи с глазу на глаз, где попросил США поддержать его предвыборную кампанию.

«Но чего Порошенко на самом деле хотел, так это санкций против Игоря Коломойского, украинского олигарха, поддерживавшего Юлию Тимошенко, которая была, во всяком случае, на тот момент, главным соперником Порошенко на выборах 2019 года. Хотя это и не всплыло в беседе, Коломойский поддерживал Зеленского, который тогда лидировал в опросах, но его не воспринимали всерьез, потому что он, как ни крути, был просто актером (для американских читателей это шутка. Рональд Рейган, один из величайших американских президентов, тоже был актером — Ред.). Я сказал Порошенко: если у него есть свидетельства против Коломойского, ему нужно выслать их в Министерство юстиции», — вспоминает Болтон.