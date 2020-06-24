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Зеленский призывает найти системное решение по предотвращению паводков в Украине

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Зеленский призывает найти системное решение по предотвращению паводков в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский требует от правительства системного подхода к решению проблемы ежегодного подтопления в западных областях Украины.

«Мы ежегодно от 500 до 800 миллионов тратим на ликвидацию последствий. А в этом году, видимо, будет более миллиарда грн. Время найти системное решение, заняться укреплением берегов рек. Чтобы укрепить берега Днестра, Тисы, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда. Надо разработать настоящую большую программу с привлечением иностранного опыта, а не ежегодно терять людей и деньги», — заявил он, обращаясь к премьер-министру Денису Шмыгалю на селекторном совещании о последствиях стихии в западных областях страны, куда глава правительства и министр внутренних дел отправились в среду утром.

Шмыгаль сообщил, что объемы затопления превосходят масштаб 2008 года. В частности, затоплена районная больница в городе Галиче, проводится эвакуация больных из медицинского учреждения. Ситуация осложняется тем, что в больнице есть больные коронавирусом.

Всего в результате неблагоприятных погодных условий в Ивано-Франковской области подтоплено более 200 населенных пунктов, к 29 нет подъезда. В области разрушено 110 км автодорог и 90 мостов. От стихии погибли 3 человека, один пропал без вести.

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В Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами. В пострадавших населенных пунктах отсутствуют электроэнергия и водоснабжение.

Премьер-министр, в частности, сообщил, что в Верховинский район Ивано-Франковской области на вертолете отправили необходимые запасы воды, хлеба, продуктов питания и медикаментов. В горных районах разрушены дороги и мосты, а доставка грузов воздушным транспортом затруднена из-за погодных условий. Шмыгаль отметил, что в область на данный момент доставлены почти 3 тонны гуманитарного груза.

паводки, Владимир Зеленский
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