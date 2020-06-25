Правительство выделило 754 миллиона для восстановления западных областей после наводнений

Кабинет министров выделил 754 миллиона гривен из резервного фонда для оказания помощи населению Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей и восстановления их после наводнений.

Правительство поддержало предложение, озвученное министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорем Петрашко.

Ивано-Франковской области выделяют 480 млн грн.

Черновицкой — 30 млн грн.

Закарпатью — 30 млн грн.

Львовщине — 10 млн грн.

Госводагентству предусмотрено 92 млн грн, Гослесагентству — 30 млн грн на работы в этих областях.

Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил также выделить 82 млн грн МВД: из них 41 млн на ГСЧС, 22 млн — на Национальную гвардию, 19 млн — на Нацполицию для ликвидации стихии в 5 областях: Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской.

Кабинет министров поддержал эти предложения.

Вместе все озвученные расходы составят 754 млн грн.