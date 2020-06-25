Кабмин определил состав комиссии по отбору кандидатов на членов Нацкомиссии по тарифам

Кабмин определил состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Об этом говорится в проектах распоряжение правительства, которое есть в распоряжении ЭП.

На основании предложений Минэнерго и Минрегиона членами конкурсной комиссии определены Сергей Чех (в 2011-2014 годах — заместитель министра энергетики и угольной промышленности) и Юрий Андрейчук (бывший член НКРЭКУ).

На основании предложений Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг членами конкурсной комиссии определены:

Алексей Рябчин (нардеп 8 созыва от «Батькивщины», экс-заместитель главы Минэкоэнерго);

Светлана Голикова (член Стратегического Совета ОО «Киевский институт энергетических исследований», директор консалтинговой компании «ТрансЭнергоКонсалтинг»);

Олег Прохоренко (в 2015-2019 годах — глава правления «Укргаздобычи»).

Напомним, в декабре 2019 года народные депутаты приняли закон, которым привели деятельность тарифного регулятора в соответствии с Конституцией — НКРЭКУ получила специальный статус при Кабмине и дополнительные контрольные функции.

По новому закону, Нацкомиссия потеряла статус независимого государственного коллегиального органа. Теперь НКРЭКУ является постоянно действующим центральным органом исполнительной власти со специальным статусом при Кабмине.

Право назначать членов комиссии передано от президента в Кабинет министров. Правительство должно создать конкурсную комиссию из пяти человек, трое из которых от профильного комитета Рады, и по одному — от Минэкоэнерго и Минрегиона.

В случае неправомочности регулятора (отсутствия кворума), Кабмин получил право назначать членов комиссии на срок до трех месяцев.

Регулятор также сделали подотчетным парламенту. Ежегодно до 1 июня комиссия должна отчитываться перед Радой о своей деятельности за предыдущий год.