Семочко не смог вернуться через суд на должность первого замглавы СВР

Верховный суд оставил без рассмотрения иск Сергея Семочко к президенту о незаконности увольнения с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР), сообщает пресс-служба Верховного суда.
"24 июня 2020 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда оставил без рассмотрения иск Сергея Семочко к президенту Украины, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика — Служба внешней разведки Украины«,- говорится в сообщении суда на странице в Фейсбуке.
Истец просил признать противоправным и отменить Указ президента Украины от 12 апреля 2019 № 143/2019 о его освобождении от должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины, а также восстановить его в этой должности.
Как сообщалось, в октябре 2018 года программа антикоррупционных расследований «Наши деньги с Денисом Бигусом» опубликовала сюжет, в котором рассказывалось, что семья первого заместителя руководителя СВР, экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко имеет дома под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его родственники имеют, кроме украинского, и гражданство России.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло производство по делу о незаконном обогащении, в котором фигурирует Семочко.
16 октября 2018 года СБУ сообщила, что в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного производства по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (госизмена) проверяет опубликованную в СМИ информацию в отношении Семочко.
Позднее в решении Шевченковского райсуда Киева было указано, что контрразведка СБУ подтвердила: жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.
Следствие обратилось в суд с просьбой дать доступ к телефону Семочко и его семьи за почти 5 лет. Суд ходатайство удовлетворил, позволив правоохранителям исследовать, в частности, откуда звонили Семочко, его жена и дочь.
10 июня 2020 года в ГБР заявили, что прокуроры Офиса генпрокурора сообщили о подозрении пятому президенту Петру Порошенко по делу о назначении Семочко на должность.
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