Решения судов в пользу Семочко свидетельствуют о заказном характере его преследования во времена Порошенко, - Кравец

Решение Верховного суда (ВС) об отмене Указа Порошенко об увольнении экс-первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко не является окончательным. С той точки зрения, что оно признает противоправность Указа, но не предусматривает восстановление истца в должности. Об этом заявил юрист Сергей Кравец.

По его словам, решение ВС, а также закрытие дел против Семочко ГБР и НАБУ, указывают на искусственный характер преследования бывшего сотрудника спецслужб во времена президентства Порошенко.

«Я считаю, что здесь есть все основания говорить о том, что действующая на то время власть фабриковала различные уголовные дела для того, чтобы лишить его (Семочко, — ред.) должности, заставить его или самостоятельно уйти или вот таким незаконным образом уволить.

Я считаю, что сейчас Семочко имеет все основания для подачи соответствующего иска о возмещении причиненного ущерба по закону, есть основания для взыскания моральной компенсации и для привлечения заказчиков его преследования к криминальной ответственности.

Также, я считаю, что здесь есть все основания, чтобы привлечь к ответственности тогдашних руководителей государства, в частности, и за издание заведомо незаконных приказов», — пояснил он.

Решение ВС в пользу Семочко не содержит пункта о его восстановлении в должности в Службе внешней разведки Украины. Зато четко указывает, что указ о его увольнении был противоправным. А потому эта история еще будет иметь свое продолжение, прогнозирует Кравец.

«С юридической точки зрения отмена указа (Порошенко, — ред.) не влечет за собой автоматического восстановления в должности. Назначать руководителей СВР имеет полномочия только Президент Украины. Обычно в таких случаях лица подают ходатайство в суд о разъяснении. И Семочко подаст, а в дальнейшем подаст и о контроле за исполнением судебного решения», — считает юрист.

Кравец добавляет, что не исключает попыток игнорирования судебных решений со стороны отдельных должностных лиц, а также ведения определенных политических игр вокруг юридических побед Семочко.

Напомним, вчера Верховный суд отменил Указ Порошенко «Об увольнении Семочко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины» как противоправный.

В июне прошлого года ГБР закрыло уголовное производство в отношении Семочко по факту госизмены из-за отсутствия события преступления. Ранее уголовное производство против экс-чиновника закрыли и в НАБУ.

Также напомним, что в конце прошлого года Семочко выиграл суд против проекта «Бигус.Инфо». Журналистов обязали опровергнуть распространенную ими ложную информацию.