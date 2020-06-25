Венгрия открывает все пункты пропуска на границе с Украиной

Венгрия откроет все пункты пропуска на границе с Украиной в понедельник, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«В понедельник на следующей неделе мы откроем все контрольно-пропускные пункты между Венгрией и Украиной... И таким образом мы обеспечим передвижение через границу. Хотя правила проезда в другую страну будут еще сохраняться», — сказал он на совместном с главой МИД Украины брифинге по результатам четвертого заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Киеве в четвер, передает Интерфакс-Украина.
Министр отметил, что правила въезда не изменятся: граждане Венгрии смогут без ограничений попасть в страну, а украинцы могут ехать в Венгрии транзитом или на 24 часа максимум на 30 км.
В то же время Сийярто отметил, что пока не может назвать конкретной даты возобновления воздушного и железнодорожного сообщения между Украиной и Венгрией.
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