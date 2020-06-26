У ФРГ есть план на случай новых санкций против «Северного потока-2»

Германия готовит ответные меры, если США введут дополнительные санкции против газопровода «Северный поток-2», сообщает Bloomberg.

Как передает агентство, ссылаясь на двух немецких чиновников, в администрации канцлера Германии Ангелы Меркель рассматривают вероятность того, чтобы настоять на скоординированных действиях Евросоюза в связи с возможными санкциями. Агентство, ссылаясь на сообщение Министерства экономики ФРГ, передает, что новые санкции ударят по немецким и европейским компаниям, банкам, а также госучреждения. Какие именно ответные меры рассматривают власти Германии, не уточняется.

На прошлой неделе председатель комиссии бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст говорил, что правительство Германии должно продумать свои действия, если санкции США вступят в силу. В качестве ответных мер он предлагал вызвать американского посла в ФРГ, ввести персональные санкции против сенаторов, которые готовили законопроект об ограничениях против «Северного потока-2», а также ввести пошлины на поступающий из США сжиженный природный газ (СПГ).

Санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода, США утвердили в декабре 2019 года. Тогда швейцарская Allseas, которая занималась прокладкой труб «Северного потока-2» приостановила работы. Российский власти неоднократно говорили, что завершить строительство газопровода можно своими силами.

В начале июня этого года США подготовили новый проект санкций против организаций, участвующих в строительстве газопровода.