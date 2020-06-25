На Элтона Джона подала в суд бывшая жена

Бывшая жена всемирно известного композитора, музыканта и певца Элтона Джона Рената Блавел подала на него в суд.

Об этом сообщает The Guardian.

«Бывшая жена сэра Элтона Джона Рената Блавел подала иск в высший суд на певца. Это очень необычный шаг для женщины, которая избегала публичности на протяжении десятилетий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Блавел требует судебного запрета, однако неизвестно, чего он касается. Но обычно такой судебный запрет требуют по частным делам или для того, чтобы исключить публикацию определенных материалов.

Элтон Джон познакомился с Блавел в 1983 году, а уже в следующем году во время его турне в Австралию они поженились.

Однако уже через пять лет пара объявила о разводе. С тех пор о Блавел не было слышно.

А потом артист совершил каминг-аут.