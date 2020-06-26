Сербия собирается вступить в ЕС до 2026 года

Президент Сербии Александар Вучич ожидает вступления своей страны в Евросоюз до 2026 года. Об этом он сообщил в пятницу журналистам после переговоров с европейскими лидерами в Брюсселе.

«Конец переговоров с ЕС ожидаю в 2024 году, членство — до 2026 года», — цитируют президента местные СМИ.

В конце своего пресс-подхода он вновь повторил, что «верит в то, что Сербия получит официальное подтверждение о завершении переговоров с ЕС в 2024 году». Отвечая на вопрос о сорвавшихся в Вашингтоне консультациях с представителями непризнанного Косова, Вучич сказал, что переговоры Белграда и Приштины возобновятся «через две-три недели».

В ходе своего визита в Брюссель он встретился с Урсулой фон дер Ляйен, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Оливером Варгейи и спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком.

Переговоры о вступлении Сербии в Евросоюз начались в январе 2014 года.