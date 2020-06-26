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Сербия собирается вступить в ЕС до 2026 года

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Сербия собирается вступить в ЕС до 2026 года

Президент Сербии Александар Вучич ожидает вступления своей страны в Евросоюз до 2026 года. Об этом он сообщил в пятницу журналистам после переговоров с европейскими лидерами в Брюсселе.

«Конец переговоров с ЕС ожидаю в 2024 году, членство — до 2026 года», — цитируют президента местные СМИ.

В конце своего пресс-подхода он вновь повторил, что «верит в то, что Сербия получит официальное подтверждение о завершении переговоров с ЕС в 2024 году». Отвечая на вопрос о сорвавшихся в Вашингтоне консультациях с представителями непризнанного Косова, Вучич сказал, что переговоры Белграда и Приштины возобновятся «через две-три недели».

В ходе своего визита в Брюссель он встретился с Урсулой фон дер Ляйен, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Оливером Варгейи и спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком.

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Переговоры о вступлении Сербии в Евросоюз начались в январе 2014 года.

ЕС, Сербия, Александр Вучич
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Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

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Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Политика НБУ: независимость от государства и крах экономики

Жесткие монетарные условия и жесткая фискальная политика дополнили структурные шоки предложения, связанные с потерей рынков сбыта и тарифными реформами в энергетической сфере. В результате совокупный спрос экономики тормозился, возникла ее стагнация, которая в сочетании с искусственным удешевлением импорта стала причиной достижения целевой инфляции.
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