Сербия собирается вступить в ЕС до 2026 года

Президент Сербии Александар Вучич ожидает вступления своей страны в Евросоюз до 2026 года. Об этом он сообщил в пятницу журналистам после переговоров с европейскими лидерами в Брюсселе.
«Конец переговоров с ЕС ожидаю в 2024 году, членство — до 2026 года», — цитируют президента местные СМИ.
В конце своего пресс-подхода он вновь повторил, что «верит в то, что Сербия получит официальное подтверждение о завершении переговоров с ЕС в 2024 году». Отвечая на вопрос о сорвавшихся в Вашингтоне консультациях с представителями непризнанного Косова, Вучич сказал, что переговоры Белграда и Приштины возобновятся «через две-три недели».
В ходе своего визита в Брюссель он встретился с Урсулой фон дер Ляйен, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Оливером Варгейи и спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком.
Переговоры о вступлении Сербии в Евросоюз начались в январе 2014 года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016