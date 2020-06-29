Прирост числа заболевших COVID-19 в РФ стал минимальным за два месяца

За последние сутки в России выявлен 6719 случай заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба.

Это минимальное число инфицированных с 29 апреля, когда были выявлен 5841 случай заражения.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло на 93, до 9 166. Из данных штаба следует, что с начала вспышки заболевания в стране умерли 1,43% заразившихся коронавирусом.