В Польше определились участники второго тура выборов президента

Действующий президент Польши Анджей Дуда в первом туре выборов главы государства заручился поддержкой 43,67% избирателей, за его основного конкурента, мэра Варшавы Рафала Тшасковского, представляющего оппозиционную «Гражданскую коалицию», отдали голоса 30,34%, сообщает в понедельник польская «Газета выборча» со ссылкой на данные Госизбиркома.
Подсчет сделан на основании 99,78% обработанных бюллетеней. В настоящий момент не обработаны протоколы только с 63 участков из 27 тыс.
Явка избирателей составила 64,4%.
Таким образом, Польшу ждет второй тур выборов главы государства.
Первый тур президентских выборов прошел в Польше накануне.
В соответствии с изменениями, принятыми в избирательном законодательстве, избиратели могли голосовать не только традиционно очно, но и по почте.
Президентские выборы в Польше изначально были намечены на 10 мая, однако голосование было отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.
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