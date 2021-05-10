В Японии в этом году выпустят свою вакцину от коронавируса

Первая вакцина японского производства от COVID-19 может быть готова к массовому использованию в этом году. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что первой вакциной может стать препарат, разрабатываемый одной из ведущих фармацевтических компаний страны Shionogi, которая с декабря прошлого года находится на стадии проведения клинических испытаний. Аналогичные испытания собственного препарата проводит еще одна японская компания AnGes Inc.

В прошлом году Токио подписал соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской Moderna и американо-немецким консорциумом фирм Pfizer и BioNTech о поставках препаратов от коронавируса. В общей сложности Япония рассчитывает получить 310 млн доз вакцины. Сейчас вакцинация в Японии осуществляется только препаратом Pfizer.