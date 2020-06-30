В Латвии запретили трансляцию семи российских телеканалов

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии во вторник принял решение запретить трансляцию семи входящих в «семью» RT (Russia Today) российских каналов на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба этого ведомства, контролирующего деятельность теле- и радиоретрансляторов в стране.
«НСЭСМИ, выполняя установленные Советом ЕС санкции, принял решение запретить в Латвии вещание семи телеканалов группы RT, ранее известной как Russia Today, которые по оценке учреждений государственной безопасности Латвии являются наиболее влиятельными рупорами российской пропаганды на Западе. Телеканалы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV запрещены, поскольку находятся во владении и единоличном ведении Дмитрия Киселева, который в свою очередь находится под установленными Советом ЕС санкциями за разрушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», — говорится в сообщении НСЭСМИ.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016