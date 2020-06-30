В Латвии запретили трансляцию семи российских телеканалов

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии во вторник принял решение запретить трансляцию семи входящих в «семью» RT (Russia Today) российских каналов на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба этого ведомства, контролирующего деятельность теле- и радиоретрансляторов в стране.

«НСЭСМИ, выполняя установленные Советом ЕС санкции, принял решение запретить в Латвии вещание семи телеканалов группы RT, ранее известной как Russia Today, которые по оценке учреждений государственной безопасности Латвии являются наиболее влиятельными рупорами российской пропаганды на Западе. Телеканалы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV запрещены, поскольку находятся во владении и единоличном ведении Дмитрия Киселева, который в свою очередь находится под установленными Советом ЕС санкциями за разрушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», — говорится в сообщении НСЭСМИ.