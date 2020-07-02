Глава Минфина ожидает быстрой стабилизации валютного рынка после отставки главы НБУ

После отставки главы Национального банка Якова Смолия с должности рынки быстро стабилизируются, заявил министр финансов Сергей Марченко.
«Я считаю, что нет никаких оснований переживать о курсе валюты в связи с отставкой чиновника, потому что мы, возможно, можем видеть какую-то турбулентность на рынке, но я считаю, что будут приняты соответствующие решения и уже, возможно, в ближайшее время все успокоится», — сказал Марченко журналистам в четверг в Киеве.
Он подчеркнул, что отставка Смолия не изменит ситуацию на валютном рынке.
Он также заявил, что основания говорить о подрыве независимости Национального банка Украины и доверии Международного валютного фонда отсутствуют.
"Мы продолжаем работу с международными партнерами, с инвесторами. Есть соответствующая реакция МВФ, она сдержанная. Мы также считаем, что должны обеспечить в целом независимость НБУ. Никто в стране не ставит под сомнение независимость Нацбанка", - сказал он в ходе пресс-брифинга в четверг.
Марченко выразил надежду, что Нацбанк продолжит сотрудничать с Минфином в реализации своей монетарной политики вне зависимости от того, кто будет занимать должность главы НБУ.
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