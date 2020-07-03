Boeing прекратит выпуск двухпалубных самолетов

Американская корпорация Boeing решали прекратить производство четырехдвигательных двухпалубных широкофюзеляжных самолетов Boeing 747 после 50 лет их эксплуатации. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, последний Boeing 747-8 будет собран на заводе в Сиэтле «примерно через два года». Это следует из незначительных изменений в финансовой отчетности, заявили собеседники. Сотрудникам компании об этом решении еще не сообщили.

Несмотря на популярность среди пассажиров, лайнер недостаточно востребован на большинстве маршрутов, потому что авиакомпании переключились на самолеты с двумя двигателями для полетов на большие расстояния, пишет агентство. Продажу последних собранных Boeing 747 усложнила и пандемия коронавируса.

Самолет, который дебютировал полвека назад, почти разорил корпорацию, пишет Bloomberg. За все время Boeing поставил 1571 самолет этой модели, который по объему продаж уступил только Boeing 777. Однако по оценке аналитика компании Jeffries Шейлы Кахьяоглу, с 2016 года компания теряла около $40 млн на каждом из 747, производство этих лайнеров сократилось до шести в год.

Последний заказ на пассажирский вариант самолета был сделан в 2017 году, лайнер должен стать бортом номер один для нужд президента США.

Как отмечает агентство, сейчас у компании есть 15 заказов на Boeing 747. 12 из них предназначены для американской United Parcel Service, которая специализируется на экспресс-доставке и логистике.

Первый полет Boeing 747 был выполнен 9 февраля 1969 года, а в эксплуатацию его ввели в 1970 году. На момент своего создания лайнер был самым большим, тяжелым и вместительным пассажирским самолетом и оставался таким до появления Airbus A380. Верхняя палуба 747 уступает по длине нижней, из-за чего на фюзеляже образовался своеобразный «горб».