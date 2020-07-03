Большинство жертв коронавируса в Украине – пожилые люди

Большинство лиц, умерших от COVID-19, составляют люди старшего возраста или имеющие сопутствующие заболевания. Именно эти категории особо должны соблюдать правила безопасности.
Об этом на брифинге 3 июля сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
«У нас опять большое количество летальных случаев — 27. Большая часть этих летальных случаев — это люди, в возрасте 60-65 лет, или из групп риска, имевшие сопутствующие заболевания — сердечно-сосудистые, сахарный диабет. Эти люди ушли из жизни из-за COVID-19. Сейчас я обращаюсь к людям, старшим 65 лет, — пользуйтесь рекомендациями Минздрава, масками, антисептиками, соблюдайте социальную дистанцию. COVID-19 может быть рядом и это может стоить вам и здоровья, и жизни», — сказал Степанов.
Напомним, что по состоянию на 3 июля в Украине лабораторно подтверждены 46763 случая заболевания COVID-19, из них 3380 ребенка, а также 6874 медработника.
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