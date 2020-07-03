Войти
Лукашенко заявил о победе Беларуси над COVID-19
соседи
Лукашенко заявил о победе Беларуси над COVID-19
Трамп сравнил себя с персонажем вестерна
позиция
Трамп сравнил себя с персонажем вестерна

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Летальность от коронавируса в Украине одна из самых низких в Европе

141
Летальность от коронавируса в Украине одна из самых низких в Европе

Показатель летальности от коронавирусного заболевания COVID-19 в Украине является одним из самых низких в Европе.

Об этом на брифинге 3 июля сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

«У нас очень хорошие показатели по процессу лечения больных коронавирусом. В том числе такой показатель, как летальность, является одним из самых низких в Европе. И это все благодаря нашим специалистам», — сказал Степанов.

В этой связи он отметил, что была проведена кропотливая работа по стандартам оказания медицинской помощи, утвержденных протоколов, которые постоянно меняются.

По словам министра, в настоящее время наиболее напряженная ситуация с коронавирусом наблюдается в западных областях Украины: Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской. В общем, сейчас в 11 регионах показатели заболеваемости превышают норму.

Он уточнил, что показатель 60 больных людей на 100 тыс. населения использовался для принятия решения о проведении ВНО.

«То, что касается этого показателя, 60 активных больных 100 тыс. населения. Сегодня утром у нас 59,7 на 100 тыс. населения. Мы использовали этот показатель исключительно по проведению внешнего независимого оценивания. Мы его считали по состоянию на 22 июня. То есть, если бы этот показатель перешел 60, тогда бы принимали решение о переносе ВНО », - сказал Степанов.

Читайте также: Большинство жертв коронавируса в Украине – пожилые люди

Министр сообщил, что сейчас в некоторых регионах началась подготовка больниц второй и третьей волн. В частности, в больницах второй волны по всей Украине предполагается около 10 500 тысяч мест.

«Были больницы первой волны, которые сегодня заполняются. В разных регионах разная ситуация. В той же Закарпатской области около 70 процентов заполненность коек, в Волынской области — 56 процентов», — отметил глава Минздрава.

Напомним, что по состоянию на 3 июля, в Украине лабораторно подтверждено 46 763 случая заболевания COVID-19, в частности за сутки 876.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 3 июля 2020
Четверг, 2 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016