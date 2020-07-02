Финкомитет Рады поддержал увольнение Смолия

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал постановление об увольнении Якова Смолия с должности главы НБУ.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.
За соответствующее решение проголосовали 16 народных депутатов.
Железняк отметил, что Смолий не присутствовал на заседании, поэтому нардепы «не услышали, кто именно оказывал системное политическое давление».
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.
1 июля глава Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за «систематического политического давления».
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