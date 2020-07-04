ЕС осудил голосование в Крыму по поправкам в конституцию РФ

Европейский союз осуждает проведение голосования по поправкам в Конституцию России на крымском полуострове. В ЕС отмечает, что проведение голосования является нарушением международного права.
Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине.
«ЕС осудил участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации жителей территорий, неподконтрольных украинским властям, и каким выборочно были выданы российские паспорта вопреки духу минских соглашений», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что ЕС не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией и остается непреклонным в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
Напомним, сегодня в России вступила в силу обновленная Конституция с поправками.
Как заявили в МинВОТ, жителей оккупированного Донбасса с российскими паспортами возили в РФ для участия в голосовании.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016