Ryanair выполнил первый рейс из Италии в Украину

Компания Ryanair 6 июля выполнила первый регулярный рейс из Италии в Украину, доставив пассажиров из Бергамо в аэропорт Борисполь.
Об этом сообщает avianews.com
На сегодня у лоу-коста запланированы еще рейсы из Рима в Киев, из Болоньи во Львов, из Бергамо и Болоньи в Одессу, из Бергамо в Харьков. Фактическим перевозчиком выступит купленная в 2019 году авиакомпания Malta Air.
Для пассажиров ничего не изменится — они как и ранее смогут получать те же услуги на тех же условиях, которые предоставляет Ryanair. Перевод части флота на мальтийский сертификат сделан для оптимизации расходов на персонал и в рамках стратегии диверсификации деятельности.
Сейчас в группу Ryanair помимо ирландского лоу-коста входят также Laudamotion в Австрии, Buzz в Польше и Malta Air на Мальте.
В ближайшие дни Ryanair расширит маршрутную сеть из Италии в Украину до 11 направлений, по которым лоу-кост планирует выполнять 28 рейсов в неделю.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016