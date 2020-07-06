Буславец собрала совещание в интересах Ахметова со ссылкой на поручение Зеленского

Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец пригласила уполномоченных руководителей Фонда госимущества, ООО «ДТЭК Энерго», ООО «ДТЭК Добропольеуголь» на совещание для решения вопроса по обеспечению углем отечественного производства государственное ПАО «Центрэнерго».

Соответствующее приглашение обнародовало издание «Наши деньги».

Совещание запланировано на 15.00 в понедельник, 6 июля. Местом проведения выбрано здание Минэнерго на ул. Крещатик, 30.

Причиной собрания совещания Буславец указала устный приказ президента Владимира Зеленского "относительно решения вопроса вынужденного простоя шахтеров «ООО «Добропольеуголь». При этом, название последней фирмы в приглашении указана с искусственной ошибкой, ведь согласно ЕГР предприятие называется «ДТЭК Добропольеуголь».

Также в приглашении указано, что совещание собрано с целью выполнения распоряжения правительства от 17 июня «Об обеспечении топливной сбалансированности электроэнергетической отрасли Украины и безопасности поставок электрической энергии». Это распоряжение было инициировано Минэнерго. Им тепловые станции были обязаны для производства электрической энергии использовать исключительно уголь внутренней добычи.

Это было связано с тем, что ранее «Центрэнерго» применяло для производства более дешевый газ. В частности, по данным СМИ, с начала года «Центрэнерго» начало закупать газ у ООО «Юнайтед энерджи», в январе-мае фирма поставила 22,5 млн куб м топлива на 103 млн грн.

С 1 апреля компания ДТЭК вывела в простой (остановила все производственные процессы, кроме поддержания жизнедеятельности) шахты предприятия, назвав причиной — «системный кризис в энергетической отрасли Украины». Это совпало с ухудшением конъюнктуры на рынке электроэнергии и прекращением ее экспорта в Венгрию. В середине июня с шахтерами ДТЭК встретилась Буславец.

В конце июня шахтеры Ахметова объявили забастовку в Киеве. По данным нардепа Михаила Волынца, к забастовке присоединились государственные «Селидовуголь» и «Мирноградуголь» из-за задолженности по зарплате.

Похожий сценарий забастовок ДТЭК использовал в 2015 для давления на власть в рамках плана «Фортеця» для защиты бизнеса владельца компании Рината Ахметова.

В мае «Экономическая правда» сообщила о существовании нового плана ДТЭК по выводу из кризиса энергетического бизнеса Ахметова. Издание обнаружило, что львиная доля плана в различных формах уже реализована, например пересмотр прогнозного баланса по уменьшению производства на всех электростанциях, кроме ТЭС и «зеленой» генерации. Здесь ДТЭК контролирует 90% добычи энергетического угля, 70% всех ТЭС и 25% «зеленой» генерации. В интервью Буславец заявила, что она якобы ничего не знает об антикризисном плане ДТЭК.

И.о. министра энергетики Ольга Буславець и до назначения лоббировала решения в пользу ДТЭК Рината Ахметова. Руководителем министерства ее определил премьер-министр Денис Шмыгаль, выходец из «ДТЭК-Западэнерего» Рината Ахметова, являющегося монопольным производителем электроэнергии в Бурштынском энергоострове.

Внештатным советником Шмыгаля по вопросам энергетики является Игорь Маслов, долгое время занимавший руководящие должности в компаниях Ахметова: в 2003-2005 годах работал в ООО «Сервис-Инвест» (сейчас «ДТЭК Высоковольтные сети»), затем, с 2005 по 2007 — в корпорации ДТЭК, с 2012 по 2017 годы Маслов был директором по дистрибуции и сбыту электроэнергии ООО «ДТЭК», в 2017-2019 годах — руководителем офиса по стратегическим проектам «ДТЭК Энерго», в 2014-2019 годах — исполнял обязанности генерального директора ОАО «ДТЭК Крымэнерго». Также Маслов работал в наблюдательных советах «ДТЭК Донецкоблэнерго», «ДТЭК ПЭС — Энергоуголь», «Киевэнерго».

В интервью «Экономической правде» Буславець сообщила, что проводит встречи с Масловым «практически каждое утро».