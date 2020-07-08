Риторика общения метрополии с бесправной провинцией в отношениях ЕС и Украины недопустима, – эксперт

В экономических отношениях Евросоюза и Украины все четче прослеживается риторика общения метрополии с бесправной провинцией. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко, комментируя письмо главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову и премьер-министру Денису Шмыгалю по поводу проекта изменений в закон «О публичных закупках».

«Ирония ситуации в том, что изменениями в закон «О публичных закупках» предполагается ввести требования по локализации производства в машиностроении, которые в странах Европейского Союза давно и успешно действуют, — отмечает политолог. — По сути, речь идет об имплементации в украинское законодательство европейских норм. Но глава представительства ЕС, похоже, считает, что «провинции» Украина не позволительно то, чем пользуется «метрополия». Исходя из этого, странно, что в своем письме Матти Маасикас говорит о «существенных нарушениях основ равных отношений и недискриминации. Риторика общения метрополии с бесправной провинцией в отношениях ЕС и Украины недопустима».

Также Владимир Фесенко отмечает, что пилотный проект для машиностроения, предусматривающий требования по локализации при публичных закупках, является стимулом, в том числе и для европейских инвестиций в украинскую экономику.

«Экономически сильная Украина стратегически более выгодна Евросоюзу не только как бизнес-партнер, но и с точки зрения глобальной безопасности. Попытка хотя бы в пилотном проекте дать шанс на спасение украинского машиностроения — интерес не только Украины, но и ЕС. Кроме того, это проверка искренности декларируемых намерений Евросоюза инвестировать в Украину. Европейские производители автобусов, трамваев, другой техники, могут свободно открывать полное или частичное производство в Украине, и этим выполнить требования по локализации при публичных закупках» — подчеркивает политолог.

Ранее был обнародован проект постановления Кабинета министров, который предусматривает пилотный проект с требованием локализации на уровне 15-30% производства машиностроительной техники при публичных закупках в Украине.