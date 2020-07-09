Зеленский рассказал, чего он хочет от НБУ

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что до конца года в стране должен быть решен вопрос с более упрощенными процедурами получения бизнесом кредитов.

«Есть две вещи, связанные с банковской культурой и банковскими программами. Нам сложно, поверьте. Мы около года с этим боремся, разговаривали с Национальным банком очень серьезно, чтобы была снижена учетная ставка, чтобы у людей появилась возможность брать кредит. Поэтому кроме программы „5-7-9%“, которую мы сейчас наполняем, там еще есть портфельное кредитование, которое появится в Верховной Раде в виде законопроекта. То есть, наша главная задача — сделать до конца года нормальные условия по поводу кредитования», — сказал он на встрече с представителями бизнеса Волынской области в четверг, передает Интерфакс-Украина.

Зеленский считает, что «есть зарегулированность процессов», и, по его мнению, у Национального банка Украины очень жесткая монетарная политика.

«Но это мое впечатление. Мы говорили и с государственными банками, чтобы предоставить возможность и была более упрощенная процедура получения этих кредитов, по нормальным условиям, до 10%. Я думаю, что 5-7% — это нормальная условия, когда человек не будет выезжать (из Украины — Ред.), а будет иметь возможность, если он хочет, работать (в Украине — Ред.)», — отметил он.