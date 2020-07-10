Власти Калифорнии начали антимонопольное расследование в отношении Google

Власти американского штата Калифорния открыли антимонопольное расследование в отношении компании Google. Об этом в четверг со ссылкой на источники сообщила газета Politico.
По ее данным, следственные мероприятия не имеют отношения к расследованию, запущенному в отношении Google в сентябре 2019 года комиссией из прокуроров 48 американских штатов, столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико. К этой инициативе Калифорния, а также штат Алабама, так и не присоединились.
Как пишет Politico, пока неясно, какие именно аспекты деятельности корпорации вызвали подозрения у калифорнийских властей.
В конце июня газета сообщала, что Министерство юстиции США, как ожидается, в течение нескольких месяцев подаст иск к Google. По информации издания, компанию обвинят в нарушении антимонопольного законодательства в сферах поиска и рекламы в интернете. Politico констатирует, что в случае подачи иска речь будет идти о «первом за десятки лет значительном разбирательстве», касающемся нарушения антимонопольного законодательства, которое Минюст США будет проводить в отношении крупной американской компании.
По оценке издания, последний раз подобный процесс ведомство начало в конце 1990-х годов в отношении корпорации Microsoft. Она тогда проиграла суд, но позже достигла договоренности с властями.
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