Уже открылись 86% кафе и ресторанов, работавших до карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уже открылись 86% кафе и ресторанов от докризисного уровня.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, бизнес продолжает восстанавливаться после карантина, а количество безработных уменьшается.

«Как я и говорил, экономическое восстановление должно начаться уже в 3 квартале этого года», — сообщил премьер-министр.