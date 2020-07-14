Кандидатуру Уруского повтороно внесли на должность вице-премьера

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль повторно подал в Верховную Раду представление о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром Украины, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Соответствующий проект постановления № 3842 зарегистрирован в парламенте во вторник, сообщает сайт Верховной Рады.
Как сообщалось, 10 июля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о назначении Уруского вице-премьер-министром Украины, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, а 13 июля Кабинет министров отозвал этот проект постановления из-за технических неточностей.
Уруский, 1963 г.р., занимал руководящие посты на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения. Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретариата Кабинета министров. Учредил ряд компаний, предлагающих услуги предприятиям аэрокосмической отрасли.
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