На Закарпатье к приему больных Covid-19 привлечены четыре дополнительные больницы

Четыре дополнительные больницы привлечены к лечению больных коронавирусной болезнью Covid-19 в Закарпатье. Как сообщается на сайте главы государства, об этом в ответ на вопрос президента Украины Владимира Зеленского на традиционном селекторном совещании сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Если есть финансирование и обеспечение достаточного количества коек для приема больных, то об этом нужно докладывать не только мне — необходимо об этом рассказать людям на Закарпатье, чтобы они не волновались, что чего-то не хватает», — подчеркнул глава государства.

В ответ Ляшко отметил, что мест для больных Covid-19 на Закарпатье достаточно, происходит стабилизация ситуации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал о стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией в Украине и отметил, что из 2 тыс. 635 аппаратов искусственной вентиляции легких в 247 больницах первой очереди задействовано только 153 единицы (5,8%). Всего же, по его словам, в 375 учреждениях здравоохранения по всей Украине подготовлено 28 тыс. 732 коек для лечения больных Covid-19.