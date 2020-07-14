Франция отказалась от проектов по перестройке собора Нотр-Дам

Несколько месяцев жарких обсуждений о дальнейшей судьбе архитектурного шедевра, поврежденного огнем, закончились решением вернуться к традиционному облику собора.
Во время пожара в апреле 2019 года кровля собора и шпиль, спроектированный архитектором Эженом Виолле-ле-Дюком, были уничтожены. Пламя бушевало бесконтрольно в течение получаса, пока не подоспели бригады пожарных. К этому времени крыша собора почти полностью выгорела, и пожарные, убедившись, что спасать там нечего, переключились на деревянный шпиль, покрытый свинцом. Конструкция в итоге обрушилась, миновав прогоревшие балки.
Сразу после катастрофы президент Эммануэль Макрон пообещал, что в течение пяти лет символ Парижа будет полностью восстановлен. И объявил международный архитектурный конкурс по перепроектированию кровли и шпиля.
Президент был убежден, что современный взгляд придаст Нотр-Даму актуальности, никак не повредив его исторической значимости.
И хотя архитектурное сообщество встретило идею скептически, опросы показали, что парижане одобрили ее. Впрочем, сгоревший шпиль украсил собор XIII века только в 1859-м году, а оригинальный разрушился еще в 1700-х. Заменяемость этого элемента не вызывала диссонанса у публики.
Зато в Сенате Франции возникли возражения: законодатели требовали, чтобы реконструкция вернула памятник к его «последнему визуальному состоянию», а главный архитектор собора Филипп Вильнев даже угрожал отставкой, если Нотр-Дам восстановят как-то иначе. Комиссия по национальному наследию и архитектуре на прошлой неделе собралась на совещание и выслушала аргументы Вильнева, в итоге придя к выводу, что воссоздание оригинального облика «гарантирует подлинность, гармонию и единое видение этого шедевра готической архитектуры».
Также комиссия отказалась от использования более безопасных материалов для реконструкции (сотни тонн свинца в конструкции шпиля решено оставить).
Макрон «убедился в необходимости восстановить Нотр-Дам самым последовательным образом», заявил Елисейский дворец. Современность было решено внести в дизайн прилегающих к собору территорий.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016