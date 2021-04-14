На реконструкцию Нотр-Дама собрали почти миллиард долларов

Министр культуры Франции Розелин Башло сообщила, что 830 млн. евро (992 млн. долларов) пожертвований собрано на реставрацию собора Парижской Богоматери, пострадавшего от разрушительного пожара в 2019 году.

«Было собрано 830 миллионов евро пожертвований, абсолютно беспрецедентная сумма. Естественно, я являюсь гарантом правильного и прозрачного использования этого фонда », - сказала Башло, отвечая на вопросы в сенате.

Министр отметила, что собранная сумма позволит начать реставрацию Нотр-Дама.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные хранившиеся в соборе реликвии уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об амбициозной цели восстановить Нотр-Дам за пять лет, хотя многие эксперты говорят, что на реконструкцию уйдет 10-15 лет.