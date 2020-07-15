Маск показал, как будет выглядеть завод Tesla вблизи Берлина

Основатель и гендиректор компании Tesla Маск показал дизайн будущего завода компании близ Берлина.
Соответствующий сообщение он сделал на своей странице в Twitter.
«Giga Berlin», - написал Маск, прикрепив фото концепта завода.
В комментариях под своим сообщением он добавил, что на крыше завода будут установлены солнечные панели.
Как известно, американский производитель электромобилей компания Tesla планирует выпускать ежегодно на заводе близ Берлина около 500 тысяч электрокаров. Начало производства запланировано на 2021.
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