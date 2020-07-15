За полгода товарооборот Украины ушел в минус на 1,4 миллиарда долларов

В первом полугодии 2020 года в Украину импортировали товаров на более чем 24,3 миллиарда долларов, в то время как экспорт составил 23 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
Таким образом, отрицательное сальдо составило 1,4 млрд долларов.
По сравнению с первым полугодием 2019 года импорт уменьшился на 3,4 млрд долларов или на 12%, сокращение экспорта составило 1,6 млрд долларов или на 6%.
Больше всего импортировали из Китая — 15% от общего импорта, Германии — 9% и Российской Федерации — 9%.
Чаще всего импортировали:
Главные партнеры по экспорту Китай — 13% от общего экспорта, Польша — 6% и Российская Федерация — 6%.
Чаще всего экспортировали зерновые культуры; черные металлы; жиры и масла животного или растительного происхождения; продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения.
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