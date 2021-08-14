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В Минобороны РФ подтвердили гибель российского пожарного самолёта в Турции

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В Минобороны РФ подтвердили гибель российского пожарного самолёта в Турции

Самолет-амфибия Бе-200 Минобороны РФ потерпел крушение при заходе на посадку, на его борту были восемь человек. Об этом сообщили в субботу журналистам в российском военном ведомстве.

«14 августа 2021 года, около 15.10 мск, при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турецкой Республике в районе н. п. Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200», — сообщили там.

Как уточнили в Минобороны РФ, на борту самолета находились пятеро российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, которые указывали экипажу очаги тушения пожаров.

Для выяснения причин, добавили в военном ведомстве, к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России.

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8 июля самолет-амфибия Бе-200 из состава морской авиации ВМФ России был направлен для оказания помощи Турецкой Республике в тушении природных пожаров. Экипаж самолета прошел подготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России в Ейске (Краснодарский край) и имеет практический опыт выполнения такого рода задач.

Бе-200 — крупнейший в мире самолет-амфибия, предназначенный для тушения пожаров, в том числе в труднодоступных районах. Он способен взять на борт 12 тонн воды.

Турция, пожар, самолет
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