Рада назначила Уруского вице-премьером

Верховная Рада назначила вице-премьер-министром — министром стратегических отраслей промышленности бывшего председателя Государственного космического агентства Олега Уруского.
За соответствующий проект постановления № 3842 проголосовали 250 депутатов при минимально необходимых 226.
57-летний Уруский в 1996-2000 годах руководил управлением в аппарате Совета национальной безопасности и обороны.
С 2000 по 2003 год занимал должность первого заместителя главы Государственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса, а с 2003 по 2005 год возглавлял департамент в секретариате Кабинета Министров.
В 2005 году был назначен первым заместителем министра промышленной политики.
С января по август 2015 года Уруский возглавлял Госкосмос.
В апреле 2020 года он был назначен директором инжиниринговой компании «Прогресстех-Украина».
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