Гордон вылил потоки грязи на Пальчевского по заказу Кличко, - блогер

Журналист Дмитрий Гордон «опустился до мочилова» оппонентов мэра Киева Виталия Кличко на грядущих выборах. Об этом сообщает издание КиевВласть со ссылкой на мнение политического эксперта и блогера Елены Маркосян.

«Дмитрий Гордон опустился до тупого мочилова оппонентов мэра Виталия Кличко на выборах. А то до дня голосования 10 дней, а на поверхности только грозные клятвы „прекратить, положить конец и начать действовать“. Я всё ждала, кого же выберет Дима Гордон в качестве главной угрозы действующему мэру. И вот он выбрал — Андрея Пальчевского. Выбрал и в прямом эфире у Василия Голованова на канале „Украина 24“ минут 10 подряд, несмотря на попытки ведущего вернуть его в конструктивное русло дискуссии и напомнить о недопустимости черного пиара накануне выборов, извергал потоки грязи. И выглядело это все как прямой заказ мэра действующего», — отметила Маркосян.

Она обратила внимание на абсурдность «обвинений» Гордона в адрес Пальчевского.

«Слышать от него «компромат» о том, что Пальчевский 30 лет назад служил в советской, а потом в российской армии, это всё равно что раскрыть тайну, что все наши мамочки когда-то девственницами были. И кто бы говорил на это тему? Дима Гордон, который в объятиях российской элиты совсем неплохо себя чувствовал всегда. А клинику Пальчевского «Евролаб» зачем было трогать? Кому она сейчас мешает? Там что, военная тайна про анализы хранится и волнует нездоровых представителей украинского политикума? Они реально боятся, что Пальчевский строчит телеграфом в ФСБ о наличии антител в мозгах избранных и уникальных? И эту чушь несет человек, который, по информации СМИ, свой первый капитал заработал продажей «пирамидок Ю Шин Се» раковым больным. То есть, по сути, обманом выманивал деньги у отчаявшихся людей. Да и позже в своем «Бульваре» не стеснялся рекламировать всяких гадалок, знахарок и «контактера с космосом Петра», — напомнила эксперт.

По ее словам, Виталий Кличко, вероятно, заплатил Дмитрию Гордону за такой черный пиар конкурентов.

«Видно, у Кличко дела в рейтингом не радужные, если его сторонники и защитники его перспектив прибегают к подобным методам „политической борьбы“. Дима не удивил. Если Кличко за это заплатил и его не одернет, я очень удивлюсь. Потому что, как говорят, „що занадто, то не здраво“. Во всем надо знать меру. Даже если очень скучно и тревожно, всё равно её надо знать», — констатировала Елена Маркосян.