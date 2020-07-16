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Лондон обвинил Москву в попытке вмешаться в выборы 2019 года

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Лондон обвинил Москву в попытке вмешаться в выборы 2019 года

Кабинет министров Соединенного Королевства утверждает, что Россия предпринимала попытки повлиять на исход выборов в британский парламент, состоявшихся в декабре 2019 года.

«На основании тщательного анализа правительство пришло к выводу, что российские силы предпринимали попытки вмешаться в парламентские выборы 2019 года, активно распространяя незаконно полученные и ставшие доступными в результате утечки правительственные документы», — заявил глава МИД Доминик Рааб, отметив, что эти попытки не были частью «широкомасштабной кампании» по вмешательству в демократические процессы.

Речь идет о публикации компрометировавшего правящую Консервативную партию документа о ходе торговых переговоров между Великобританией и США.

Он добавил, что по факту предполагаемой попытки вмешательства РФ в выборы начато уголовное расследование. «Ведется уголовное расследование, и на данном этапе для нас было бы неуместным говорить что-то еще», — сказал он, подчеркнув, что «правительство оставляет за собой право ответить принятием надлежащих мер в будущем».

Напомним, что менее чем за две недели до декабрьских выборов британская газета The Daily Telegraph сообщила о том, что Россия могла стоять за публикацией 450-страничного правительственного доклада, в котором описывался ход идущих уже почти три года переговоров с США о заключении торгового соглашения после Brexit. В документе содержатся свидетельства того, что официальный Лондон готов допустить на свой рынок медицинских услуг американские корпорации, что грозит повышением цен на лекарства для простых британцев.

«Дейли телеграф» утверждала, что обстоятельства появления утечки в сети вписываются в выявленные западными аналитиками закономерности проводимых РФ операцией по распространению дезинформации. Скандальный документ, подлинность которого была подтверждена правительством, в конце октября был опубликован на сайте Reddit пользователем, который, как отмечало издание, писал на английском с особенностями, характерными для носителей русского языка.

По словам Рааба, данная публикация не вызвала широкого отклика, после чего злоумышленниками были предприняты новые попытки привлечь внимание к документу.

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Через две недели в оппозиционной Лейбористской партии, обратившей внимание на утечку, заявили о том, что она доказывает намерение премьер-министра Бориса Джонсона «продать США» Национальную систему здравоохранения (NHS) Великобритании, обеспечивающую бесплатным медобслуживанием всех жителей страны. В преддверии парламентских выборов судьба NHS, которая испытывает недостаток в кадрах и финансировании, была одной из самых важных тем для избирателей.

Россия, Великобритания, вмешательство в выборы
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