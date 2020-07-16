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Зеленский придет сегодня на «праймериз» кандидатов на мэры Киева от «Слуги народа»

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Зеленский придет сегодня на «праймериз» кандидатов на мэры Киева от «Слуги народа»

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 16 июля примет участие в заседании депутатской фракции политической партии «Слуга народа», во время которого состоится праймериз среди пятерых желающих баллотироваться на пост мэра Киева.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

«Основной темой сегодняшнего заседания будет проведение праймериз: кандидаты смогут кратко представить свои программы, фракция сможет проголосовать, при этом будут учитываться также и данные социологических исследований, но окончательное решение будет за президентом. На сегодняшний день есть пять кандидатов, все они — депутаты от фракции», — подчеркнула Кравчук.

На вопрос, будет Зеленский лично присутствовал на заседании фракции, депутат ответила: «Да, мы его ждем».

При этом, по ее словам, вполне вероятно, что вечером политсила определится с кандидатом, которого будет выдвигать на выборы мэра Киева.

«Если все пройдет цивилизованно, то есть если кандидаты, которые не выиграют праймериз, не будут дискутировать, то да, будет решение уже вечером, то есть мы на это надеемся», — сказала Кравчук.

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Она не назвала имени кандидата, который потенциально может победить в праймериз, но добавила, что сама будет поддерживать Ирину Верещук.

Напомним, ранее о намерении участвовать в выборах мэра Киева заявили пять депутатов от «Слуги народа» — Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский, Александр Качура и Дмитрий Гурин.

Киев, местные выборы, праймериз
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